“Mai alla Juve”: ‘giallo’ Lukaku, confessione nella notte e nuovo ribaltone

L’indiscrezione rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’ ha sollevato un vero e proprio caso: la smentita non è tardata ad arrivare.

Con un vero e proprio blitz, la Juventus ha praticamente strappato il doppio accordo con il Chelsea e con Lukaku per il passaggio di ‘Big Rom’ in bianconero. Con l’Inter ormai fuori dalla corsa, i bianconeri aspettano di definire l’addio di Dusan Vlahovic (sempre più in orbita Psg) per poi sferrare l’assalto decisivo all’ex attaccante nerazzurro.

Si prospettano ore assolutamente bollenti nell’intreccio Parigi-Londra-Torino e i colpi di scena sono sempre più dietro l’angolo. L’ultimo, in ordine di tempo, si è materializzato sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo quanto evidenziato dalla Rosea, infatti, venerdì notte Lukaku avrebbe avuto un dialogo con un capo ultras della Curva Nord al quale avrebbe confidato di non avere alcuna intenzione di accettare la proposta della Juventus. Allineandosi in teoria con quanto detto alcuni anni fa, quando a debita domanda, il belga rispose che non avrebbe mai preso in considerazione eventuali offerte della ‘Vecchia Signora’.

Con un messaggio apparso sul proprio profilo Instagram, però, un esponente della Curva Nord dell’Inter ha chiaramente bollato come fake news l’indiscrezione rilanciata dalla Gazzetta. Lukaku non avrebbe contattato nessun membro della Curva e non avrebbe confidato a nessuno i suoi dubbi sulla scelta di approdare alla Juve. Il giallo, insomma, è solo all’inizio.