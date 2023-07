Calciomercato Juventus, accordo con bonus: è fatta per 18 milioni

Juventus e il mercato in uscita. Qualcosa sembra sul punto di muoversi per quanto riguarda il fin qui complicato mercato riguardante gli esuberi.

Acquistare è la cosa più facile da fare quando si hanno idee chiare e disponibilità economiche. Decisamente più difficile è cedere i giocatori in esubero, soprattutto se provenienti da una, o più, stagioni deludenti.

Difficile cedere, soprattutto alle cifre richieste, ed il quadro complessivo si complica non poco se dai ricavi di deve togliere una quota importante per risanare il bilancio societario e con il residuo finanziare il mercato in entrata. Questo è il complesso compito che ha caratterizzato, e caratterizzerà, il lavoro di Cristiano Giuntoli in questa sua prima stagione come direttore sportivo della Juventus.

Ricollocare gli esuberi per poter poi fare il mercato in entrata. Ad oggi soltanto il centrocampista svedese Kulusevski è stato acquistato, a titolo definitivo, dal Tottenham. Trattative in corso sembrano esserci per il brasiliano, ex Barcellona, Arthur, mentre per quanto riguarda il centrocampista statunitense, McKennie, l’interesse concreto manifestato dal Galatasaray non ha trovato pari interesse nel centrocampista che ha rifiutato tale ipotesi. Ma un altro esubero potrebbe invece sbloccarsi nelle prossime ore. Di chi si tratta?

Juventus e il suo mercato in uscita

A breve, accanto al nome di Kulusevski, tra gli esuberi bianconeri che hanno trovato una nuova squadra, potrebbe esserci quello di Denis Zakaria.

A tal proposito l’insider del mercato bianconero, Enganche, sul suo profilo Twitter ha pubblicato una notizia riguardante il centrocampista elvetico. Juventus e West Ham hanno avviato da tempo una trattativa per il giocatore, ma il club inglese sta aspettando l’ufficializzazione della cessione del suo centrocampista 24enne, Declan Rice, acquistato dall’Arsenal per la somma record di 105 milioni di sterline, pari a circa 120 milioni di euro.

A quel punto si potranno essere i presupposti per chiudere la trattativa per il passaggio di Zakaria al West Ham. Ancora, però, vi è differenza tra la richiesta della Juventus, non inferiore a 22 milioni di euro e l’offerta del club inglese che non supera invece i 16 milioni di euro. Probabile che l’accordo tra i due club si riesca a trovare per una cifra complessiva di 18 milioni di euro, tra prestito, obbligo di riscatto e bonus.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno individuato alcuni obiettivi da raggiungere in questa sessione di mercato. Per poter avviare una qualsivoglia trattativa, e sperare di portarla positivamente a conclusione, diventa indispensabile chiudere almeno qualcuna delle trattative riguardanti gli esuberi. La trattativa Zakaria-West Ham può davvero sbloccarsi da un momento all’altro e, allo stesso tempo, sbloccare il mercato in entrata della Juventus.