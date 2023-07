Juventus, Bonucci esce allo scoperto: annuncio UFFICIALE sul suo futuro

“La mia volontà è quella di restare alla Juventus“. La dichiarazione di Bonucci ha dimostrato il suo attaccamento alla Juventus e l’intenzione di superare questa sfida in modo positivo. Nonostante l’esclusione dalla rosa, il difensore italiano sembra determinato a dimostrare il suo valore e a ritagliarsi un ruolo all’interno del club, sebbene non come parte del gruppo di giocatori selezionati per la prossima stagione. I tifosi della Juventus hanno risposto con un sostegno nei confronti di Bonucci, ma il tifo è diviso. La Juventus, da parte sua, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla situazione di Bonucci. Tuttavia, si può ipotizzare che la decisione di escluderlo dalla rosa potrebbe essere legata a strategie tecniche o a un’eventuale riorganizzazione della squadra in vista della nuova stagione per puntare ai giovani e dimezzare il monte ingaggi generale. Ora ci aspettiamo ulteriori novità in merito ad una questione che potrebbe diventare sempre più all’ordine del giorno.