Calciomercato Juventus, firma UFFICIALE: trattativa conclusa

Calciomercato Juventus, l’accordo era già stato trovato la scorsa settimana. Ora c’è anche l’ufficialità.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che in questo momento le priorità in casa Juventus siano le cessioni. Cristiano Giuntoli, al lavoro da appena una settimana, sta cercando di sfoltire una rosa che attualmente è composta da circa 40 elementi. Troppi.

Soprattutto se, com’è probabile, i bianconeri dovranno far fronte esclusivamente al campionato ed alla Coppa Italia, in previsione di una possibile esclusione dalla prossima Conference League. Piazzare gli esuberi è dunque la prima missione dell’ex direttore sportivo del Napoli. Ha già comunicato a Leonardo Bonucci l’esclusione dal progetto tecnico, nei prossimi giorni potrebbe invece decollare la trattativa per Arthur, in procinto di passare alla Fiorentina. Il centrocampista brasiliano, rientrato dal prestito al Liverpool, è uno di quelli che non partirà per la tournée americana e resterà ad allenarsi alla Continassa. Per poco però, visto che in queste ore la Juve sta cercando di trovare un accordo con la Viola per un prestito con diritto di riscatto, fissato a 20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Ranocchia in prestito all’Empoli

In attesa di trovare una sistemazione anche agli altri “esuberi”, due su tutti McKennie e Zakaria, Giuntoli ha appena concluso un’altra operazione in uscita.

📣 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗼 𝗥𝗮𝗻𝗼𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 ✍️✅💙 Filippo Ranocchia è un nuovo calciatore azzurro: centrocampista classe 2001 arriva dalla Juventus a titolo temporaneo, con diritto di riscatto in favore dell’Empoli e controriscatto per la società bianconera pic.twitter.com/tYbVpkt3wp — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 17, 2023

Si tratta della cessione, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto di Filippo Ranocchia, ceduto all’Empoli a titolo temporaneo. L’accordo era già stato trovato una settimana fa, adesso è arrivata anche l’ufficialità.

A fine stagione gli azzurri potranno riscattare il centrocampista sborsando 5,5 milioni di euro ma la Juve potrà esercitare il controriscatto a 7. Ecco il comunicato della Juve: “Continuerà in Serie A la carriera di Filippo Ranocchia. Il centrocampista bianconero, classe 2001, dopo un’annata che lo ha visto protagonista nelle fila del Monza, giocherà la prossima stagione, sempre in prestito, all’Empoli. Bianconero dal 2019, Ranocchia dopo l’esperienza nell’allora Under 23 gioca in prestito, al Vicenza nel 2021/22. Tornato a Torino, rinnova in bianconero a luglio fino al 2026 e poi si concretizza per lui la pista Monza: con la squadra Brianzola. Sedici presenze in stagione, quattordici in Serie A, due in Coppa Italia, arricchite da un assist e da un gol, splendido, lo scorso ottobre a San Siro con il MIlan. Ora inizia per lui l’avventura toscana. In bocca al lupo, Filippo!”.