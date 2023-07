Dalla Juventus all’Inter, non solo Cuadrado: Marotta è una furia

Dopo i casi Lukaku e Cuadrado, adesso, un altro profilo è conteso tra le due big del campionato italiano: è sempre derby.

La rivalità tra Juventus e Inter non si limita al campo da gioco, ma si estende anche al mercato estivo. Dopo un acceso confronto per l’attaccante Romelu Lukaku e sull’acquisizione di Cuadrado da parte dei nerazzurri, l’attenzione si sposta ora su un altro talento, conteso proprio dai due club.

il centrocampista Lazar Samardzic piace anche all’Inter. Entrambi i club sono pronti a contendersi il giovane prospetto, alimentando ulteriormente la rivalità tra le due squadre di Serie A.

Non solo Cuadrado: Marotta punta Samardzic

Samardzic è considerato uno dei giovani talenti più interessanti del calcio europeo, e le sue prestazioni sono già considerate di alto livello. Juventus e Inter, tuttavia, sembrano pronte a entrare in competizione per assicurarsi le sue prestazioni. Entrambi i club sono consapevoli delle potenzialità del top player dell’Udinese e delle sue qualità tecniche. La Juventus, in particolare, ha una tradizione di sviluppare giovani talenti nel proprio settore giovanile e ha dimostrato un interesse costante per giocatori di prospettiva soprattutto dopo l’ufficialità dell’arrivo di Giuntoli come nuovo direttore sportivo.

Dall’altra parte, però, l’Inter è impegnata a rinforzare la propria rosa per mantenere la competitività e continuare a sfidare la Juventus per la supremazia in Serie A e potrebbe quindi arrivare anche lei sul giovane talento bianconero. La decisione di Samardzic sul suo futuro sarà determinante per il prosieguo della vicenda. Il giovane giocatore dovrà valutare attentamente le proposte e scegliere la destinazione che riterrà migliore per la propria crescita e il proprio sviluppo professionale ma una cosa è certificata, entrambi i club faranno di tutto per averlo già dalla prossima stagione. Dunque, la Juventus è avvisata, Marotta intende fare sul serio.