Rilancio da mal di testa per Lukaku: pronti 140 milioni di euro

Non è del tutto chiusa la situazione. Potrebbe, secondo ‘Repubblica’ esserci un altro rilancio importante: i dettagli dell’operazione.

Operazione Lukaku non del tutto chiusa. Il motivo è già svelato nell’indiscrezione di ‘Repubblica’.

Come scrivono, infatti, dal quotidiano nazionale, la Juventus potrebbe non avere il controllo completo sulla situazione di Romelu Lukaku, l’attaccante belga classe 1993 attualmente sotto contratto con il Chelsea e la nazionale belga. Nonostante i tentativi della Vecchia Signora di assicurarsi il giocatore, non è da escludere un nuovo interesse dell’Al Hilal, club arabo che aveva già offerto a Lukaku un contratto da 30 milioni di euro a stagione, offerta che il giocatore aveva rifiutato.

L’Al Hilal ‘torna in campo’: Offerta monstre per Lukaku

Il Chelsea, dal canto suo, sarebbe favorevole a cedere il calciatore all’Al Hilal, che potrebbe mettere sul tavolo una cifra di 50 milioni di euro per il suo cartellino e, soprattutto, potrebbe concludere l’affare immediatamente, a differenza della Juventus, che potrebbe procedere con l’acquisizione di Lukaku solo in caso di cessione di Dusan Vlahovic. L’interesse dell’Al Hilal per Romelu Lukaku è emerso di recente, quando il club arabo ha offerto al centravanti belga un contratto straordinariamente lucrativo. Nonostante l’offerta da 30 milioni di euro a stagione, Lukaku aveva rifiutato l’approccio, lasciando aperta la possibilità di un suo futuro trasferimento altrove. Il Chelsea, inoltre, sembra essere favorevole a cedere Lukaku all’Al Hilal, che potrebbe offrire una cifra significativa di 50 milioni di euro per il suo cartellino. Inoltre, il club arabo potrebbe garantire una rapida conclusione dell’affare, a differenza della Juventus, che è vincolata alla possibilità di cedere Dusan Vlahovic per finanziare l’operazione. Non ci resta che, dunque, attendere ulteriori novità in merito ad una questione che sembra sempre più ricca di novità. Certamente la Juventus è molto vicina al giocatore, staremo a vedere cosa succederà.