Ultimatum Allegri, doppio erede Juventus: ‘fantasmi’ alla Continassa

Ultimatum Allegri, un doppio erede per il tecnico livornese che adesso deve solo vincere dopo due anni senza trionfi. Spettri alla Continassa

Vincere, perché alla Juve deve essere per forza così. Sempre. Senza girarci troppo intorno e senza pensare che quest’anno possa andare in maniera diversa dopo due anni a guardare gli altri alzare trofei. Lo sa benissimo Massimiliano Allegri, che inoltre vivrà, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, con il doppio spettro.

Uno già si conosce, e porta il nome di Antonio Conte, libero sul mercato che ha già fatto capire di avere tutta la voglia di tornare in Italia dopo l’esperienza al Tottenham. Su di lui le voci si sono già inseguite per un poco di tempo, adesso sono calme ma potrebbero tornare belle insistenti qualora le cose dentro la Juventus non dovessero andare come tutti noi ci aspettiamo. Non è l’unico comunque. Ce n’è un altro che potrebbe tornare a fare coppia con Giuntoli, appena arrivato in bianconero. E avete capito chi potrebbe essere.

Ultimatum Allegri, anche Spalletti come ombra di Allegri

E l’altro è ovviamente Luciano Spalletti che per il momento ha deciso di prendersi un anno sabbatico ma che presto si potrebbe pure stufare di rimanere a casa. Il suo rapporto con Giuntoli è sotto gli occhi di tutti e forse non ci metterebbe tanto ad accettare un’offerta della Juventus. Vedremo.

In ogni caso la pressione su Allegri in questa stagione sarà altissima, oltre il milite della sopportazione in alcuni casi, oltre il limite delle naturali conseguenze che ci potrebbero essere in caso di risultati negativi.