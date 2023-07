Per 50 milioni dal Bayern: la Juventus ingoia un boccone amarissimo

Per 50 milioni di euro lo prendono dal Bayern Monaco. E la Juventus ingoia un boccone amarissimo. L’effetto domino blocca i bianconeri

Hanno in mente di spendere la bellezza di 50milioni di euro – dopo averne incassati oltre 100 – per il centrocampista centrale. Per quel buco che qualche giorno fa è stato lasciato da Declan Rice, passato all’Arsenal.

Ovviamente parliamo del West Ham, che con quell’importante cifra a disposizione secondo quanto riportato da Sky Sport tedesco, avrebbe messo nel mirino Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco che ancora non sa se Tuchel lo farà giocare con regolarità la prossima stagione. Un profilo, quello del centrocampista della nazionale guidata da Flick, che piace molto in Premier League tant’è che il West Ham metterà sul piatto come detto 50milioni di euro.

La Juve rimane bloccata

E la Juve ovviamente rimane bloccata, perché il club di Premier come sappiamo aveva pure pensato a Zakaria per quel ruolo: lo svizzero in bianconero è un esubero che Giuntoli e Manna sperano di piazzare presto. Ma fino al momento l’unica reale possibilità era quella appunto del West Ham, ma per ora è tutto fermo, bloccato.

Una situazione che mette in difficoltà la Juventus, che sperava di chiudere presto almeno un’operazione in uscita. Pronti all’addio oltre a Zakaria ci sono anche Arhur, McKennie e Bonucci, tutti presenti da ieri alla Continassa, o da qualche giorno prima, tutti con la valigia in mano in attesa di una nuova sistemazione. Per il brasiliano sembra calda la pista che porta alla Fiorentina, c’è da dire.