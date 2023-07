Scoppia un nuovo caso alla Juve: Giuntoli smentito, scontro totale

By

Calciomercato Juventus, scoppia un nuovo caso dentro i bianconeri: hanno smentito Giuntoli e si potrebbe andare allo scontro totale

Si rischia lo scontro, perché Giuntoli ha parlato di trattative in corso, mentre dall’altra parte, dall’entourage del calciatore, sono arrivate delle smentite. E si rischia quello che potrebbe essere uno scontro totale.

Almeno questo è quello che ci racconta Gianluigi Longari di Sportitalia, che entra nel merito delle parole del nuovo direttore dell’area sportiva della Juventus Cristiano Giuntoli, che nella giornata di ieri, nel corso della sua prima conferenza stampa, ha parlato non solo della questione Bonucci, ma anche di quelle che riguardano Zakaria e Arthur, altri due elementi in uscita. “Ci sono delle trattative in corso” ha detto il dirigente, mentre dalla parte del giocatore arriva un’altra cosa, un’altra questione: una smentita netta dell’esistenza di quelle vere e proprie trattative. E si potrebbe andare allo scontro totale.

Calciomercato Juventus, Zakaria tra gli esuberi ma c’è lo scontro

Una situazione quella attorno alle prestazioni del centrocampista svizzero che rimane abbastanza calda, bollente, soprattutto se nel breve periodo non dovesse essere trovata una soluzione. Nel corso di questi ultimi giorni si è parlato quasi e solo esclusivamente del West Ham, che però ha nel mirino pure Goretzka per sostituire Declan Rice. E altri interessi all’orizzonte non ce ne sono stati.

La Juve, ed è evidente, vuole cedere il giocatore. Ma solo a determinate condizioni, perché nessuno vuole fare una minusvalenza. Zakaria rimane sulla porta d’uscita, nemmeno parteciperà alla tournée, sperando di salutare presto.