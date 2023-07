Offerte accantonate: colpaccio in mediana, ha scelto la Juventus

Anche sotto l’ombrellone è il calciomercato della Juventus uno degli argomenti maggiormente dibattuti da parte degli appassionati di calcio.

In verità tutte le squadre si stanno dando molto da fare in questo periodo per riuscire ad arrivare agli obiettivi che si sono prefissati. Manca un mese all’inizio del prossimo campionato di serie A e tutti vogliono partire nel migliore dei modi.

Non fa ovviamente esclusione la Juventus, che vuole riscattare l’ultima opaca stagione, che si è conclusa senza la conquista di alcun trofeo e con appena il settimo posto in graduatoria. Tanta voglia di riscatto dunque negli uomini allenati da Massimiliano Allegri. Il tecnico attende però rinforzi da parte della dirigenza. Tutte le zone del campo necessitano di avere dei volti nuovi. Non bisogna dimenticare però che prima di poter operare in entrata il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà riuscire a piazzare altrove quei giocatori non più utili al progetto del club.

Juventus, Kessie attende i bianconeri. Che però prima devono cedere

E’ soprattutto in mezzo al campo che al momento si registrano i maggiori esuberi. In attesa di capire quale sarà il futuro di McKennie, ci sono altri due centrocampisti che sono destinati alla partenza. Vale a dire il brasiliano Arthur e lo svizzero Zakaria.

Entrambi nella passata stagione hanno giocato in Premier League, ma non hanno convinto i loro club a riscattarli. E così sono tornati a Torino, dove però sono solo di passaggio. Calciomercato.it spiega proprio che le loro cessioni sono indispensabili all’arrivo di un nuovo mediano. Si parla di Kessie del Barcellona. L’ex calciatore del Milan, visto l’interesse della Juventus, avrebbe accantonato tutte le altre offerte. Attendendo che il club torinese abbia la possibilità di farsi avanti concretamente. Ma questo avverrà, come detto, soltanto dopo che Giuntoli si sarà liberato degli esuberi.