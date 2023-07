Lukaku non basta, la Juve beffa di nuovo l’Inter: sta succedendo l’impensabile

Lukaku non basta: dalla Spagna sicuri dell’inserimento bianconero con un incontro che già c’è stato nella giornata di ieri. Ecco quello che sta succedendo

Giuntoli vuole fare un altro dispetto all’Inter, è evidente. Altrimenti non si spiega questo nuovo inserimento nella trattativa che vede coinvolti non solo i nerazzurri ma anche la Roma. Sì, parliamo di Alvaro Morata, l’attaccante dell’Atletico Madrid che sta cercando una nuova sistemazione in Italia, per la terza volta dopo le prime due esperienza targate bianconero.

Lunedì incontro con la Roma, ieri con i nerazzurri. Ma non solo, perché secondo quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Marca, ieri gli agenti del calciatore che si trovano in Italia avrebbero incontrato anche la Juventus: questione di pochi minuti. La società piemontese ha cercato di capire se ci sono i presupposti per portare lo spagnolo di nuovo alla corte di Massimiliano Allegri.

Non solo Lukaku, la Juve anche su Morata

Non sappiamo come siano andate le cose, ma di certo questo incontro stravolge le carte in tavola: sì, perché nonostante la Juventus non giocherà la prossima Champions League, forse per Morata la Continassa sarebbe la destinazione migliore. Vedremo, ma un’altra opera di destabilizzazione è partita da Giuntoli.

Che adesso aspetta, intanto, di ricevere l’offerta giusta per Vlahovic da parte del Psg (o del Bayern Monaco) per portare a compimento quello che sarebbe il colpo più importante: Lukaku. Uno smacco clamoroso a Marotta e ad Ausilio che dopo aver scoperto questa trattativa hanno mollato la pista. Un’operazione clamorosa, impensabile, com’è impensabile – per ora – il fatto che i bianconeri possano riuscire a riportare a Torino lo spagnolo. Ma è evidente che abbiamo capito che tutto realmente può succedere.