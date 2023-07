Juventus, arriva la prima tegola: bomber KO, tournée a rischio

Juventus, uno dei bomber bianconeri a rischio per la tournée americana: tutti i dettagli del caso che adesso lo vede protagonista.

Un fastidio muscolare per l’attaccante della Juventus. Continua, infatti, la preparazione dei bianconeri prima della tournée negli Stati Uniti, ma si ferma uno dei bomber di Allegri: infortunio per l’attaccante che probabilmente non prenderà parte alla rosa che andrà in USA.

Come detto poc’anzi, i bianconeri sono verso la fase finale prima dell’inizio della nuova stagione, con l’obiettivo di arrivare pronti al meglio delle possibilità. I bianconeri, in attesa di novità sul mercato, ieri il nuovo direttore sportivo Giuntoli si è ufficialmente presentato in conferenza stampa, si allenano in vista dell’inizio di stagione e della tournée americana: partenza per la prossima settimana. Tournée a cui, però, non si sa se parteciperà anche l’attaccante Moise Kean.

Moise Kean a rischio per la tournée americana

L’attaccante italiano, infatti, ha sentito un fastidio muscolare al flessore e sarebbe in forte dubbio per la preparazione pre campionato, a causa, proprio, di questo nuovo infortunio. Come scrivono da ‘pazzidifanta’: “Il giocatore classe 2000, nel corso dei primi allenamenti della seconda settimana di preparazione, ha sentito un fastidio al flessore e, per prevenzione, si è fermato. Un ulteriore problema che richiama l’infortunio subito lo scorso aprile, proprio nella stessa zona del corpo. In questo senso, dunque, si può anche spiegare la foto postata nella giornata di ieri da Bonucci su Instagram, in cui si vedeva l’attaccante di Vercelli ritratto con tutti i giocatori fuori rosa”.

Un problema in più per Allegri che adesso dovrà a fare a meno del suo attaccante per la fase iniziale del campionato, staremo a vedere se il giocatore riuscirà a recuperare in tempo per l’inizio delle partite, ovviamente, è l’auspicio di tutti, tifosi in primis che lo rivogliono presto sul campo da protagonista.