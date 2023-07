20 milioni di euro per la Juventus: la telefonata che sblocca l’empasse

20 milioni di euro per la Juventus, i due club si riaggiorneranno nelle prossime 48 ore. Un accordo è ancora possibile.

Qualche minuto fa le pagine social ufficiali della Fiorentina hanno pubblicato un indizio di mercato che non lascia spazio a dubbi. Un post con la bandiera del Brasile. Segno che l’annuncio di Arthur, centrocampista verdeoro che in queste ore si trasferirà dalla Juventus alla Viola, è ormai questione di ore. I bianconeri si liberano dunque di un altro esubero, un giocatore che neanche quest’anno avrebbe trovato spazio a Torino.

L’ex regista del Barcellona andrà a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Lo stipendio del brasiliano, tuttavia, sarà pagato interamente dal club bianconero: questo l’accordo raggiunto con la Fiorentina. Ora non resta che piazzare gli altri giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico. Come ad esempio Denis Zakaria e Weston McKennie, entrambi rientrati dai rispettivi prestiti – poco fortunati – con Leeds e Chelsea in Premier League. Lo svizzero non partirà per la tournée statunitense, mentre l’americano è stato reintegrato – probabilmente a causa delle precarie condizioni fisiche di Paul Pogba – e viaggerà con gli altri verso gli Stati Uniti.

20 milioni di euro per la Juventus, nuovo appuntamento con il West Ham per Zakaria

Su Zakaria ha messo gli occhi da tempo il West Ham, chiamato a rinforzare un attacco che è rimasto orfano di Declan Rice, passato all’Arsenal per oltre 100 milioni di euro.

Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata da parte degli Hammers per il centrocampista ex Borussia Monchengladbach ma l’accordo non è stato ancora trovato tra le due parti. Come riporta il giornalista Mirko Di Natale, nelle prossime 48 ore Juventus e West Ham si riaggiorneranno con l’obiettivo di concludere l’affare. La volontà della Signora sarebbe quella di cedere il giocatore a titolo definitivo ma non è disposta a liberarlo per meno di 20 milioni. La palla, insomma, adesso passa ai londinesi.