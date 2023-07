Bye bye Juventus: lo United stacca l’assegno da 50 milioni

Bye Bye Juventus, dalla Spagna sono certi: il Manchester United sarebbe pronto a staccare l’assegno da 50milioni di euro. Giuntoli pronto a trattare

Dalla Spagna arriva la notizia di un forte interesse del Manchester United per Federico Chiesa. Un interesse così importante che i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto un assegno di 50milioni di euro per il cartellino del giocatore. Ed è normale pensare che, a queste cifre, l’affare è in canna.

Giuntoli spera di vedere questa cifra, evidentemente, che metterebbe a posto un poco di cose dentro la Vecchia Signora. Ed è stato lo stesso dirigente, in tempi non sospetti, a spiegare che dentro la Juventus nessuno è incedibile. Insomma, dalle parti della Continassa si attende solo ed esclusivamente una cosa: l’offerta giusta per dare il via reale ad una trattativa importante per un giocatore altrettanto importante ma che lo scorso anno non ha dimostrato realmente tutto il proprio valore.

Bye Bye Juventus, Chiesa allo United

A spingere forte questa trattativa sarebbe il tecnico del Manchester United Ten Hag. Che è evidente guardi con molto interesse la Serie A visto che già in Premier League si è portato il portiere dell’Inter Onana valutato oltre 50milioni di euro.

E’ altrettanto evidente che da quelle parti problemi economici non ne hanno e sono disposti a tutti pur di cercare di tornare a vincere in Patria e mettere così a freno lo strapotere dei cugini del City che, però, non hanno nessuna intenzione di abdicare. Come spiegato quindi Giuntoli attende di capire se l’offerta sia reale, e se verrà realmente presentata. Poi, la trattativa, potrebbe anche decollare in maniera assai veloce.