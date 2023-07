Lukaku+Mister X, alba di nuova era alla Juve: si chiude a 100 milioni

Lukaku+Mister X, Giuntoli potrebbe virare su uno dei suoi pupilli nel caso in cui dovessero partire due titolarissimi.

Sono bastate poche parole per scaldare gli entusiasmi dei tifosi bianconeri. Normale dopo che Timothy Weah, il primo acquisto della Juventus di questa sessione di mercato, ha tirato fuori il suo nome durante la conferenza stampa di presentazione.

“Jonathan David? È uno dei miei migliori amici – ha detto il figlio d’arte – Mi ha fatto tante domande e se decidesse di venire dovrebbe prepararsi a lavorare tanto qui alla Juventus”. Cosa avrà voluto dire? Tempo fa era uscita fuori qualche voce riguardo ad un interesse della Signora per l’attaccante canadese che nelle ultime due stagioni ha segnato gol a grappoli con la maglia del Lille, stessa squadra dalla quale proviene Weah, ma si trattava solamente di rumors e niente più. Con Cristiano Giuntoli nelle vesti di nuovo responsabile dell’area sportiva, però, le cose potrebbero cambiare. Non è una novità, infatti, che l’ex dirigente del Napoli abbia un debole per questo giocatore, inseguito a lungo anche quando lavorava per il club partenopeo. David potrebbe dunque diventare un obiettivo concreto nel caso in cui si concretizzassero alcune cessioni eccellenti nelle prossime settimane.

Lukaku+Mister X, rivoluzione in attacco: David è più di un’idea

Il reparto avanzato bianconero, da qui al 31 agosto, rischia di essere stravolto. Nessuno è incedibile, motivo per cui entro l’estate potrebbero lasciare Torino anche elementi come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Due giocatori su cui la Juve ha puntato tanto negli ultimi anni ma che sembrano non riuscire ad integrarsi nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri. Se la Signora dovesse cederli entrambi dovrà giocoforza comprare due attaccanti. Uno di questi potrebbe essere Romelu Lukaku, primo obiettivo del club bianconero se il serbo andasse al Psg. Ma David del Lille diventerebbe a questo punto l’uomo su cui puntare per sostituire Chiesa. Una coppia che sarebbe sicuramente ben assortita nel 3-5-2 disegnato dal tecnico livornese.