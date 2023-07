Calciomercato Juventus, né al Bayern né al Psg: destinazione choc per Vlahovic

Calciomercato Juventus, destinazione incredibile per Vlahovic che ovviamente rimane dentro le trattative. Altro che Psg o Bayern Monaco

La Juventus ha in mano il sostituto di Dusan Vlahovic, che sappiamo tutti che è Romelu Lukaku. Ma fin quando la cessione del serbo non si sblocca, allora Giuntoli non può affondare per il centravanti belga messo fuori rosa dal Chelsea. Insomma, non si può innescare l’effetto domino.

Si è parlato in questi giorni di un forte interesse del Psg nei confronti dell’ex Fiorentina, come si è parlato, pure, di un primo abboccamento da parte del Bayern Monaco. Destinazioni importanti alle quali, secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sport, se ne potrebbe aggiungere un’altra nel corso dei prossimi giorni. Una destinazione quasi choc.

Calciomercato Juventus, per Vlahovic interesse del Real Madrid

Ci sarebbe stato infatti un interesse del Real Madrid per l’attaccante della Juventus. Probabilmente avendo trovato delle difficoltà a prendere Mbappé – che comunque è destinato prima o poi a vestire la maglia dei Blancos – la società di Ancelotti, al suo ultimo anno sulla panchina spagnola prima di prendersi quella della nazionale brasiliana, starebbe pensando appunto al serbo classe 2000 che la Juventus valuta almeno 90milioni di euro. A quella cifra Giuntoli siamo sicuri non metterebbe nessun veto all’addio, avendo soprattutto l’alternativa in pugno.

Si apre quindi un’altra pista per Vlahovic, una di quelle difficili da immaginare fino a pochi giorni fa. Ma come sappiamo il mercato alcune volte regala colpi strepitosi con delle operazioni che prendono piede così, di colpo, e poi molto spesso vengono chiuse lasciando tutti sorpresi. E chissà, magari potrebbe essere questa la soluzione definitiva. Con Lukaku pronto a prendere il primo aereo e volare alla Continassa e mettersi agli ordini di Massimiliano Allegri. Scatenando così quell’effetto domino del quale vi abbiamo parlato prima.