Calciomercato Juventus, ‘colpaccio’ alla Higuain: scelta anticipata e avviso ufficiale

Parla l’ex giocatore, dando informazioni importanti sulla questione attaccanti. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

Direttamente a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato l’ex giocatore bianconero dando importanti consigli al club bianconero.

Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco, ha rilasciato un’intervista esclusiva alla Gazzetta, in cui ha condiviso alcuni pensieri sul mercato e le ambizioni della Juventus per la prossima stagione. Le sue parole hanno suscitato interesse e attenzione tra i tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio in generale.

Juve, senti Pjanic: “Tenete Vlahovic”

Riguardo alle voci riguardanti una possibile trattativa col Chelsea, che vede tra i suoi ranghi Romelu Lukaku, Pjanic ha espresso il suo parere sulla questione. Il centrocampista bosniaco ritiene Lukaku un calciatore di grande talento, ma ha sottolineato che l’arrivo del belga non rappresenterebbe un colpo simile a quello di Gonzalo Higuain, quando il Pipita si unì alla Juventus. Secondo Pjanic, Vlahovic rappresenta un investimento migliore per la Juve, poiché è un giovane promettente con ampi margini di miglioramento e grande potenziale per il futuro.

Si è parlato anche di Kessie e di Cuadrado, così ha risposto l’ex bianconero: sulla possibile partenza di Franck Kessie, che è stato accostato alla Juventus, Pjanic ha affermato che l’ivoriano sarebbe un prezioso rinforzo per la Juventus. Kessie è noto per le sue abilità nel centrocampo e la sua capacità di essere sia un elemento difensivo che offensivo, il che lo renderebbe un’aggiunta di valore per la squadra di Allegri. Pjanic ha espresso fiducia nelle possibilità della Juventus di lottare per lo scudetto nella prossima stagione di Serie A. Oltre alle solite favorite Napoli, Inter e Milan, il centrocampista bosniaco è convinto che la Juve sarà in grado di contendersi il titolo. Con il mercato ancora in corso, Pjanic sottolinea l’importanza di aspettare il completamento delle operazioni per valutare appieno le potenzialità della squadra.