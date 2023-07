Maxi affare e corsia di sorpasso: il difensore lascia la Juve ma resta in A

Calciomercato Juventus, maxi affare possibile: il difensore lascia la casacca bianconera ma potrebbe rimanere in Serie A. Ecco cosa potrebbe succedere

Non solo Bonucci, anche qualche altro difensore potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. Parole di Giuntoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione. E tenendo presente che, al momento, opzioni per Alex Sandro non ne sono arrivate, è facile immaginare che potrebbe essere Rugani quello che potrebbe andare via.

Il difensore infatti potrebbe anche essere inserito nell’operazione che sta per portare Arthur alla Fiorentina. Da quelle parti, la squadra allenata da Italiano, in difesa sta cercando di piazzare diverse uscite e potrebbe quindi avere bisogno di un elemento per andare a completare il pacchetto arretrato. E chissà, magari potrebbe esserci appunto Rugani nel mirino, per quello che potrebbe essere un maxi affare nella massima serie.

Calciomercato Juventus, Rugani alla Fiorentina?

Ai viola Rugani, stando sempre a quelle che sono state le indiscrezioni di mercato degli ultimi anni, non è mai dispiaciuto e potrebbe di conseguenza ricominciare ad allacciare i rapporti anche per questo altro elemento bianconero che sembra con la valigia in mano.

Parliamoci chiaro, al momento non c’è nessuna trattativa in corso ma potrebbe diventare una opzione da seguire nelle prossime settimane, magari quando il calciomercato è in quella fase di chiusura e tutti cercano di fare affari dell’ultimo minuto. Insomma, potrebbe diventare una pista che la Juventus senza poche discussioni potrebbe aprire anche con un certo piacere andando a sentire quelle che sono state le parole del nuovo direttore dell’area tecnica bianconera. Che ha fatto capire sin da subito di non guardare in faccia nessuno.