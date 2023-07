La Juventus li mette tutti alla porta: Giuntoli incassa quasi 300 milioni

Si lavora sempre sodo in casa Juventus per programmare nel migliore dei modi la stagione che è appena iniziata.

È ovviamente il calciomercato a tenere banco in questo caldissimo mese di luglio. Con la dirigenza che è impegnata su più fronti per far sì che la squadra di Massimiliano Allegri sia sempre più forte e competitiva in tutti i reparti.

Manca ormai un mese all’inizio del prossimo campionato di serie A e tutte le Big si stanno dando da fare per completare il loro organico. La Juventus ovviamente non fa eccezione e con l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo intende dare una accelerata alle cessioni e poi agli acquisti da effettuare. Operazioni da compiere guardando sempre con attenzione il bilancio. Ad ogni modo una cosa è certa, ovvero che i bianconeri sono intenzionati a vincere il prossimo scudetto. Regalando così una grande soddisfazione ad una tifoseria che ha vissuto gli ultimi mesi travagliati della società.

Juventus, tutti in vendita: nessuno è incedibile

Il bilancio, dicevamo. E’ indispensabile per la Juventus riuscire a fare cassa tramite le cessioni che saranno effettuate da qui fino al gong di questa sessione di trasferimenti estivi. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione, partendo da una considerazione importante: per il club oggi non c’è nessun giocatore incedibile.

Vlahovic e Chiesa sono i due pezzi pregiati che potrebbero lasciare Torino, ma non solo i soli. Il quotidiano infatti non esclude che la Juve possa prendere in considerazione anche offerte per Szczesny, Bremer e Kean, che pure hanno valutazioni importanti. Se si pensa poi che ci sono calciatori destinati a lasciare Torino in ogni caso come Zakaria, Arthur, Pellegrini e probabilmente McKennie, ecco che la lista delle cessioni si allunga. Senza dimenticare i giovani: da Cambiaso a Soulè, di fronte a offerte importanti potrebbero partire. Con la Juventus che a quel punto potrebbe all’incirca incassare 300 milioni dalle loro partenze.