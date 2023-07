Rinuncia UFFICIALE alla Serie A: ecco come cambia il mercato della Juventus

Un cambio radicale con tanto di rinuncia che, a questo punto, cambia totalmente il mercato delle bianconere: i dettagli.

Sampdoria annuncia il disimpegno dall’attività femminile nel settore professionistico; il Parma pronta a subentrare nella Serie A femminile. In una mossa inaspettata che ha scosso il panorama del calcio femminile in Italia, la Sampdoria ha annunciato ufficialmente il suo disimpegno dall’attività femminile nel settore professionistico. Attraverso un comunicato, la società blucerchiata ha dichiarato di aver preso questa difficile decisione.

Questa notizia ha colto di sorpresa sia i tifosi della Sampdoria che gli appassionati di calcio femminile in generale. Negli ultimi anni, il calcio femminile ha vissuto una crescita significativa in Italia, con sempre più club che investono nella formazione di squadre competitive e il crescente interesse dei tifosi verso il calcio giocato dalle donne. In questo scenario, il Parma si sta preparando per subentrare nella Serie A femminile, prendendo il posto lasciato vacante dalla Sampdoria.

Sampdoria femminile si ritira: Subentra il Parma

Questa notizia riguarda anche la Juventus, che aveva già pianificato il prestito di alcune delle sue giocatrici alla Sampdoria. Cinque giocatrici della squadra bianconera, vale a dire Benedetta Bonfantini, Raffaella Schatzer, Agnese Bonfantini, Annahita Zamanian Giordano e Linda Bertucci, avevano concordato di trasferirsi temporaneamente alla Sampdoria per guadagnare esperienza e contribuire al progresso del club blucerchiato.

Con il disimpegno della Sampdoria, queste giocatrici si ritrovano ora senza un destino definito e dovranno essere ricollocate sul mercato. La Juventus dovrà decidere come procedere per garantire opportunità e sviluppo alle proprie atlete, magari cercando altre soluzioni o prendendo in considerazione altre destinazioni per i prestiti. La notizia della Sampdoria e del possibile ingresso del Parma nella Serie A femminile sarà seguita da vicino da tutti gli amanti del calcio, in attesa di vedere come si evolveranno le prossime mosse dei club coinvolti e il futuro delle giocatrici coinvolte in questa intricata situazione di mercato.