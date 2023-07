Calciomercato Juventus, scende in campo il principe: offerta da 30 milioni a stagione

Calciomercato Juventus, potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile per il bianconero: tutti i dettagli dell’operazione.

Il centrocampista francese Paul Pogba continua ad essere oggetto di interesse da parte dei sauditi, che sembrano non aver perso di vista il talento del giocatore. Il principe e ministro dello sport Abdulaziz bin Turki Al-Faisal è pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro a stagione per convincere il Polpo a lasciare la Juventus.

Questa mossa non solo permetterebbe al club di risparmiare un cospicuo contratto, ma potrebbe anche garantire un indennizzo di 10 milioni di euro. La situazione si fa sempre più interessante, e il futuro di Pogba sembra ora appeso a un filo.

Pogba in Arabia: Offerta da 30 milioni

Il futuro di Paul Pogba alla Juventus sembra essere ancora avvolto nell’incertezza, poiché il centrocampista francese resta nel mirino dei sauditi, pronti a mettere in campo un’offerta faraonica per strappare il giocatore alla squadra italiana. Il principe e ministro dello sport Abdulaziz bin Turki Al-Faisal è determinato a portare Pogba sotto la sua ala, offrendogli un contratto da ben 30 milioni di euro a stagione. Come scrivono, anche, da ‘La Gazzetta Dello Sport’.

La Juventus deve fare i conti con la possibilità di perdere uno dei suoi giocatori chiave e, allo stesso tempo, valutare attentamente l’offerta economica estremamente allettante proveniente dall’Arabia Saudita. Con il Polpo che ancora ha alcuni anni di contratto da onorare, un’offerta di questa portata potrebbe risultare difficile da rifiutare. Secondo le ultime indiscrezioni, il principe Al-Faisal è determinato a fare di tutto per convincere Pogba a trasferirsi in Arabia Saudita. La somma di 30 milioni di euro a stagione rappresenta un’offerta straordinariamente allettante, che potrebbe fare gola al giocatore, ma anche mettere la Juventus di fronte a una scelta difficile e, a questo punto, irrinunciabile. Rimaniamo in attesa per ulteriori sviluppi.