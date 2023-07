Tempesta Vlahovic: il nuovo club è da brividi

Calciomercato Juventus, incredibile Vlahovic, il nuovo club dell’attaccante serbo è da brividi. Ecco dove dovrebbe andare a giocare

L’addio di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra ormai, e purtroppo, solamente questione di tempo. Il serbo lascerà il bianconero e Giuntoli poi andrà a chiudere a quanto pare l’operazione Lukaku. Ma ancora non si sa la destinazione dell’ex Fiorentina.

Qualche giorno fa si parlava di un Psg pronto a chiudere, poi improvvisamente è arrivato il Real Madrid, mentre adesso, secondo quelle che sono le informazioni de l’Equipe, il più autorevole quotidiano sportivo francese, l’attaccante che è partito verso l’America potrebbe andare a giocare al Bayern Monaco che se così fosse avrebbe capito di non avere nessuna possibilità di arrivare a Kane del Tottenham, che era l’obiettivo principe dei bavaresi. Insomma, un nuovo colpo di scena attorno alle prestazioni di quello che l’anno scorso, anche per via degli infortuni, è quello che ha maggiormente deluso le aspettative.

Calciomercato Juventus, destinazione tedesca per Vlahovic

Non sappiamo quali sono le cifre che potrebbero segnare questo passaggio di Dusan in Bundesliga. Ma quello che sappiamo, è evidente, che la Juventus non accetterebbe mai una proposta inferiore agli 80milioni di euro. Sì, è vero, forse a qualcosa in meno si potrebbe pure chiudere, ma Giuntoli sa il fatto suo e di sconti ne concederebbe comunque poco.

Si tratta quindi, a pieno regime, anche perché il via alla prossima stagione è davvero dietro l’angolo nonostante sembri ancora molto lontana. Ma tra poco si entra ad agosto e comincerà il vero e reale countdown della situazione. E poi c’è da tenere presente, infine, che anche dalle parti della Continassa hanno tutta l’intenzione di fare chiarezza in breve tempo: Lukaku non aspetterà all’infinito e mettersi alla ricerca di un altro attaccante sarebbe un compito davvero difficile se non impossibile.