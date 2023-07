Colpo di scena Juventus: Ancelotti ha detto no

Juve per Vlahovic si allunga la fila dei top club che seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda del numero 9 bianconero. L’ultimo è…

E se Cristiano Giuntoli avesse detto il vero, cioè che la Juventus punta forte su Dusan Vlahovic e prenderebbe in considerazione la sua cessione soltanto di fronte all’ormai arcinota proposta indecente?

Sono settimane ormai che il mercato della Juventus ruota attorno all’ipotesi di cessione di Vlahovic. C’è addirittura chi ha già costruito la nuova Juventus con i denari ricavati dalla vendita del numero 9 serbo. Durante la sua presentazione ufficiale il nuovo direttore sportivo della Juventus ha parlato chiaro. La proprietà gli ha chiesto di plasmare una Juventus competitiva e sostenibile.

La sostenibilità nasce da una sana gestione societaria e la sana gestione societaria parte da conti in ordine. Ora la priorità è riordinare dei conti che nelle ultime stagioni sono andati fuori controllo. Per rimetterli in carreggiata occorre lavorare sulle cessioni e sul taglio del monte-ingaggi. Per quanto riguarda le cessioni non v’è dubbio che l’operazione in uscita di Vlahovic assicurerebbe i maggiori introiti alla Juventus.

La sua cessione, però, non è obbligatoria. Sarà davvero necessaria un’offerta irrinunciabile per convincere la Juventus a cedere il suo attaccante di punta. Intanto, però, la fila dietro il centravanti serbo continua ad allungarsi…

Passano le settimane, ma le offerte concrete per Vlahovic sembrano non arrivare. Abboccamenti tanti ma poi, per un motivo o per un altro, tutto si arena.

All’inizio sembrava che il Chelsea si fosse buttato a capofitto sul centravanti serbo. Si era parlato anche di un possibile inserimento del giovane talento italiano, di proprietà dei Blues, ovvero Cesare Casadei, come parzionale contropartita gradita alla Juventus. Poi ogni discorso si è interrotto, si dice a causa delle eccessive richieste economiche del calciatore serbo.

E’ stata poi la volta del Bayern Monaco, passione che è durata pochissimo, fino a quando il club bavarese non ha virato decisamente verso Harry Kane del Tottenham. Il Paris Saint Germain è un altro top club che segue con attenzione Dusan Vlahovic ma, al momento, a Parigi tutto è fermo in attesa di comprendere come si evolverà l’altra annosa vicenda che riguarda Kylian Mbappé.

Nelle ultimissime ore si è sparsa la voce che anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe chiesto informazioni su Vlahovic. Riguardo tale notizia l’insider del mercato bianconero, Enganche, ci fa sapere che al momento il Real Madrid non è interessato al centravanti serbo. Carlo Ancelotti non ha contattato né la dirigenza bianconera, né l’agente del numero 9 serbo, Darko Ristic.

Pertanto la telenovela Vlahovic continua. Alla prossima puntata.