Accordo a un passo: Fagioli ci dà un taglio e cambia ‘squadra’

Accordo ad un passo, Fagioli è pronto a cambiare squadra: il centrocampista bianconero ha preso questa decisione. Ecco di che si tratta

Tranquilli, squadra nel titolo è scritto tra virgolette quindi Nicolò Fagioli non si muove dalla Juventus. Questo è chiaro. Allegri punta forte sul centrocampista e quindi di possibilità di addio non ce ne stanno.

Fagioli però è pronto a cambiare agente, secondo le informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira. Il talentuoso centrocampista infatti sarebbe pronto ad entrare nella Stellar Group Agency. Classe 2001, cresciuto nella Juve con un passaggio alla Cremonese dove ha vinto il campionato di Serie B conquistando una promozione nella massima serie, Nicolò è un elemento che può ancora crescere e al quale, Allegri, ha dato sicuramente uno spazio importante nella passata stagione. Il suo contratto con la Juve è blindato: scade nel giugno del 2026. Quindi un attestato di stima da tenere in considerazione dal giocatore che però avrebbe deciso di affidarsi ad un altra società di gestione dei calciatori. Non si conoscono ovviamente i motivi di questa scelta, ma qualcosa sarà successo. Infine come sappiamo Fagioli non è partito per la tournée americana, una tonsillite lo ha messo ko.