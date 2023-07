Calciomercato Juventus, altro ribaltone: 35 milioni sul piatto

Continuano ad accumularsi le voci di calciomercato che riguardano le mosse della Juventus in questo caldo mese di luglio.

Mentre la squadra di Allegri inizia a fare le prime prove in vista dell’inizio del prossimo campionato, la dirigenza prosegue nel suo lavoro. Obiettivo è quello di rinnovare e ringiovanire una squadra dalla quale ci si attendono grandi cose nella stagione appena iniziata.

La Juventus vuole tornare a vincere al più presto ma per farlo occorre che il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli riesca a portare a Torino grandi giocatori, adatti alle idee di gioco dell’allenatore. Un compito che non è affatto semplice, considerando anche la concorrenza. I bianconeri stanno cercando di recuperare un tesoretto, cedendo altrove quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Ma devono fare i conti con l’evoluzione di un calciomercato nel quale bisogna spesso scontrarsi con le risorse illimitate dei club dell’Arabia Saudita.

Juventus, anche Partey verso l’Arabia

In questo modo rischiano di svanire più obiettivi, considerando il fatto che non si può offrire lo stesso ingaggio che spesso può essere offerto lontano dai confini italiani. Un altro giocatore della Juventus aveva messo nel mirino ma che ora sembra essere sempre più lontano è il centrocampista dell’Arsenal Thomas Partey.

Un mediano di sostanza, dotato di grande fisico e ormai con esperienza a livello internazionale. Visti gli ultimi rumors sul secondo difficilmente arriverà in Italia. Come ha spiegato l’esperto di mercato Ekrem Konur l’Al-Ahli è pronto a mettere sul piatto ben 35 milioni di euro per prendere il calciatore dai Gunners.

⚠️#EXCL | Al-Ahli are planning to make an opening bid of 35 million euros for Arsenal's Ghanaian midfielder Thomas Partey.

🇬🇭 🔴 #AFC 🟢 #AlAhli https://t.co/IHt9SlstiW pic.twitter.com/CGCd8Hc4Vz — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 21, 2023

I bianconeri insomma dovranno guardare altrove se vorranno rinforzare la linea mediana, con l’ipotesi Kessie che prende sempre più corpo.