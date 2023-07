Classifica Serie A stravolta: il Collegio di Garanzia ha tolto la penalizzazione

Classifica di Serie A stravolta: il Collegio di Garanzia ha tolto la penalizzazione alla fine della stagione. Riscritto tutto il campionato

Diciamo che il Collegio di Garanzia del Coni ha avuto un bel da fare questa estate. Non solo per quanto riguarda la Serie A di calcio, ma anche per quello che è successo in un altro sport, in questo caso la pallamano.

Infatti, così come spiegato dal sito Antenna Sud, sono stati restituiti sei punti di penalizzazione che erano stati inflitti al Conversano che nel momento della sentenza aveva presentato ovviamente un ricorso. E questo a bocce ferme stravolge tutto. Il primo effetto i di questa sentenza è lo slittamento della Supercoppa, che inizialmente era programmata per il 2 e il 3 settembre. Con la restituzione dei 6 punti, Conversano torna al secondo posto in classifica al termine della stagione regolare e questo, qualche mese fa, avrebbe significato disputare i play off scudetto. “Un diritto che la società conversanese rivendica come quello di partecipare alle competizioni europee della prossima stagione. Adesso toccherà ancora alla Federazione della Pallamano, stabilire se annullare i play off già giocati (con lo scudetto vinto dal Fasano) e far tornare tutti in campo in piena estate”. Incredibile ma vero, potrebbe succedere anche questo. Che caos!