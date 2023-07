Le mani della Juventus su Kessié: la formula trovata è quella giusta

I tifosi della Juventus cercano di guardare con grande ottimismo alla stagione appena iniziata, con la loro squadra del cuore molto impegnata in questo calciomercato.

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha certo un compito semplice. Deve riuscire a portare a Torino .i g iocatori adatti alle idee di gioco di mister Allegri, ma prima di tutto deve pensare alle cessioni. Indispensabili per fare cassa e abbassare il monte degli ingaggi. Ormai da qualche settimana a questa parte si stanno intensificando le voci riguardo i possibili movimenti di calciomercato da parte della Juventus. Si parla di arrivi importanti per elevare la rosa da mettere a disposizione dell'allenatore, allo stesso tempo però non bisogna dimenticare che ci saranno delle cessioni dolorose. Ad ogni modo una cosa è scontata, anche se è banale dirla. Ovvero che la Juve punterà sempre al massimo in tutte le competizioni nelle quali sarà chiamata a giocare. Juventus, cresce l'ottimismo per arrivare a Kessié Uno degli obiettivi che il club si è posto è quello di rinforzare la linea mediana del campo. Come detto bisogna prima cedere chi non rientra nei piani, fondamentale per recuperare risorse da investire altrove. Il nome caldo continua ad essere quello di Franck Kessiè, ex Milan e oggi al Barcellona. Si è già detto dell'avvicinarsi delle parti nel corso degli ultimi giorni, il match proprio contro i blaugrana negli States potrebbe essere un'altra occasione per incontrarsi. Ma come spiega La Gazzetta dello Sport l'accordo di fatto si sarebbe già trovato. Sia la Juventus che il Barcellona hanno fatto dei passi per venirsi incontro e ora l'affare si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ora però occorre il sì di Kessiè, che ha un ingaggio decisamente importante: 6.5 milioni di euro.