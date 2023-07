Party finito per la Juventus: UFFICIALE, affare saltato

By

Party finito per la Juventus, le dichiarazioni sono ufficiali e lasciano zero spazio all’interpretazione. L’affare in questo modo è definitivamente saltato

Sì, è vero, nelle ultime ore se n’è parlato un poco di meno. A dire il vero nelle ultime settimane se n’è parlato un poco di meno. Ma senza dubbio il suo nome rimaneva nell’orbita bianconera. Ma a quanto pare il colpo potrebbe saltare, nonostante da quelle parti ci sia stato un innesto importante che avrebbe potuto mandare decisamente un segnale diverso.

Parliamo del centrocampista dell’Arsenal Thomas Partey, che i Gunners stavano pensando di cedere soprattutto dopo aver speso oltre 100milioni di euro per Rice. Ma così, in maniera improvvisa, sono arrivate le dichiarazioni di Arteta, che ha parlato appunto del giocatore chiudendo forse in maniera definitiva tutte le voci che volevano una sua partenza nello spazio di pochissimo tempo.

Party finito, Arteta lo toglie dal mercato

“Senza dubbio, Thomas Partey è un giocatore super importante per noi e per me. Voglio che sia nella squadra. Ogni volta che ho parlato con lui e ogni volta che ho una conversazione con lui, la sua volontà è di rimanere con noi”. Insomma, parole che chiudono lo spazio a qualsiasi addio e a qualsiasi interpretazione, dovrebbe proprio andare così.

Ovviamente le vie del mercato sono infinite, ma il tecnico si è spinto oltre parlando pure di quello che potrebbe essere un problema tattico che, secondo lui, non esiste: “Ci ho pensato e secondo me possono giocare insieme” ha confermato. Quindi rispedite al mittente tutte quelle possibilità di addio che c’erano.