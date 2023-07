Scintille Juventus, non solo Bonucci: ne sbattono un altro fuori rosa

Scintille Juventus, l’ex capitano non è l’unico ad essere fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Tagliare, ridurre. Sfoltire ove possibile. Quella di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna è una corsa contro il tempo. Prima di dedicarsi interamente al mercato in entrata i due dirigenti bianconeri devono fare di tutto per alleggerire un monte ingaggi che continua ad essere insostenibile per quelli che sono i nuovi parametri fissati dalla società.

Ha fatto discutere, una settimana fa, il “trattamento” che la Juventus ha riservato a quello che, al di là di come la si pensi, è stato un simbolo dell’ultimo decennio (e oltre). Leonardo Bonucci si è ritrovato fuori rosa ancor prima di far rientro a Torino. Giuntoli e Manna si sono recati in Toscana per comunicarglielo, mentre l’ormai ex capitano era ancora in vacanza. Forse in maniera un po’ troppo brutale, al difensore centrale è stato suggerito di trovarsi una nuova squadra, alla luce dell’esclusione dal progetto tecnico bianconero. Il giocatore ha incassato, non è partito per la tournée americana ma sta lavorando sodo alla Continassa, con l’obiettivo di far cambiare idea a Massimiliano Allegri.

Scintille Juventus, Giuntoli dà il benservito anche ad Alex Sandro

Secondo il Corriere di Torino, anche Alex Sandro presto potrebbe essere messo fuori rosa. In realtà non era neanche previsto il rinnovo per il terzino brasiliano, ma è scattato automaticamente grazie al numero di presenze collezionato nello scorso campionato.

Ma la sua avventura torinese sarebbe ugualmente agli sgoccioli. Giuntoli, Manna e Allegri sono d’accordo sul fatto di mettere alla porta tutti quei giocatori over 30 che hanno un ingaggio elevato. L’unico modo per continuare a vestire la maglia della Juventus, per loro, sarebbe quello di ridursi in maniera massiccia l’ingaggio. Alex Sandro, ricordiamolo, è in trattativa con alcuni club sauditi e se dovesse trovare un accorso che lo soddisfi potrebbe trasferirsi in Medio Oriente prima della fine dell’estate.