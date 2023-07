Agenti in città e offerta lampo: Juventus nel ciclone delle punte

Tutti lo vogliono ma, adesso, una squadra su tutte sembra in deciso vantaggio sulle altre: tutti i dettagli della trattativa.

Come si legge dall’indiscrezione estera di ‘Santi Aouna’ su Twitter, Milano è stata teatro di un importante incontro questa settimana, che ha coinvolto l’Atalanta e alcuni intermediari chiave, tra cui Paulo Busardo, Franck Trimboli e Paolo Figura. La riunione è stata convocata per fare progressi sull’affare riguardante l’attaccante danese Rasmus Højlund, che sembra essere la priorità assoluta per il Manchester United.

L’interesse dei Red Devils per il giovane talento danese è stato evidente da tempo, e ora sembra che le trattative siano entrate nella fase cruciale. Secondo fonti vicine alla situazione, esiste già un accordo contrattuale tra Højlund e il Manchester United, il che rende ancora più concreta l’ipotesi di un trasferimento del calciatore alla squadra inglese.

Højlund sempre più Red (Devils): C’è l’accordo contrattuale

Il Manchester United, desideroso di rafforzare la sua linea offensiva, vede in Rasmus Højlund un elemento in grado di fornire una spinta significativa al reparto degli attaccanti. Con le qualità tecniche e il potenziale mostrato dal giovane danese, l’interesse del club inglese sembra più che giustificato, come sappiamo, infatti, anche la Juventus si era interessata molto al giocatore soprattutto in chiave Vlahovic. In caso di cessione del bomber serbo, il danese, era una delle priorità ma, adesso, la questione potrebbe prendere già un’unica piega: quella inglese.

L’Atalanta è aperta alla possibilità di cedere Højlund, ma desidera ricevere un’offerta adeguata per il giocatore. L’incontro con gli intermediari ha rappresentato un passo avanti nelle trattative, e nei prossimi giorni si attende una possibile offerta ufficiale da parte del Manchester United. Tuttavia, il Manchester United non è l’unico club interessato a Rasmus Højlund. Infatti, oltre ai bianconeri come già sappiamo, anche il PSG, noto per le sue ambizioni di mercato e le grandi risorse finanziarie, sta seguendo attentamente la situazione del giovane attaccante danese. Secondo alcune fonti, il club parigino è già in trattativa anche con il padre di Højlund per cercare di convincerlo a preferire una possibile destinazione al PSG invece che al Manchester United.