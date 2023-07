Calciomercato Juventus, samba verdeoro: Bremer via per 60 milioni

La Juventus torna a tremare: assalto della big della Premier League per Gleison Bremer ma servono 60 milioni

Gleison Bremer è per la Juventus uno dei punti fermi da cui ripartire dalla prossima stagione. Nonostante le difficoltà iniziali dell’ex Torino, col passare dei mesi ha peso confidenza con l’ambiente, diventando un elemento fondamentale per Allegri.

I numeri sono sicuramente dalla sua parte: 43 partite stagionali con 5 gol e un assist a referto. 3823 minuti complessivi nell’ultima annata che lo rendono uno dei giocatori più utilizzati dall’allenatore toscano. La Juventus ha investito circa 50 milioni di euro nella scorsa sessione estiva di mercato per prelevarlo dal Torino e battere la concorrenza dell’Inter. Un investimento che il club vuole far fruttare, magari con la possibilità di rivenderlo a un prezzo superiore. Dalla Premier League sono arrivati diversi corteggiamenti per il classe ’97 e adesso una big potrebbe concretamente presentarsi alla porta della Juventus. Il club in questione è il Chelsea.

Juventus, allarme Bremer: nuovo assalto del Chelsea

Mauricio Pochettino ha appena perso Wesley Fofana che ha rimediato la rottura del legamento crociato.

Alla luce dell’infortunio del grave infortunio del difensore francese, il Chelsea dovrà necessariamente intervenire sul mercato. Ecco perché potrebbe tornare di moda il nome di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è nei pensieri dei Blues già da tempo e lo stop di Fofana potrebbe convincere il club londinese a tentare l’assalto in questa seconda parte di sessione estiva di calciomercato. La Juventus non ha intenzione di privarsi del suo difensore migliore, soprattutto dopo l’investimento fatto appena un anno fa. Il Chelsea dovrà presentare un’offerta di almeno 60 milioni per convincere i bianconeri ad aprire alla cessione. Chissà che sull’asse Chelsea-Juventus oltre a Bremer, non possa svilupparsi la trattativa per Romelu Lukaku. Attualmente non c’è alcuna operazione in ballo tra i due club e i Blues non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale ai bianconeri per il difensore brasiliano. Adesso però l’allarme è concreto e nei prossimi giorni potrebbero arrivare aggiornamenti in questo senso.