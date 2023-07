Il Chelsea fa tremare la Juventus: firma da 30 milioni

Juventus e Inter si contendono il talento ma il Chelsea irrompe nella trattativa e prepara la maxi offerta

La Juventus è alla ricerca di nuovi obiettivi per rinforzare la rosa ma prima serviranno almeno un paio di uscite per fare cassa e sfoltire il numero di giocatori.

Nella giornata di ieri Arthur ha svolto le visite mediche e il primo allenamento con la Fiorentina. Adesso per la Juve sarà importante mandare in porto le cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie, così da fare cassa e liberare slot per nuovi colpi di mercato. Oltre al centrocampo, dove Cristiano Giuntoli sta già lavorando, la Juventus vuole intervenire anche in attacco. Oltre al nome di Alvaro Morata, circolano anche profili giovani per i bianconeri. Giocatori che potrebbero garantire alla Vecchia Signora un futuro luminoso.

Il Chelsea scavalca Juventus e Inter per Wahi

Gli occhi di diverse big europee sono puntati sul giovane attaccante classe 2003 Elye Wahi. Il centravanti francese di origini ivoriane del Montpellier è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione in Francia.

In Ligue 1 ha collezionato 19 gol e 6 assist in 33 partite. Quasi il doppio rispetto ai 10 dell’annata precedente. Un upgrade notevole per Wahi che non a caso ha attirato l’attenzione di squadre come Chelsea e Atletico Madrid, ma anche di Juventus e Inter. Il club di Madrid ha già avviato i contatti con il Montpellier. Anche se, come riportato dall’Equipe, Wahi avrebbe già concretizzato un accordo col Chelsea. L’obiettivo dei Blues è quello di assicurarsi il talento classe 2003 per poi girarlo in prestito allo Strasburgo, da poco passato nelle mani, anch’esso, di Todd Boehly e del suo gruppo. L’Atletico Madrid, di contro, sta provando a trattare con il club francese, provando a valutare anche l’inserimento di alcune contropartite. La Juventus ha sondato il terreno anche per lui, oltre ad un altro attaccante della Ligue 1, Jonathan David. I bianconeri vogliono provare a stanare il Montpellier che, però forte del contratto di Wahi fino al 2025, partono da una richiesta di circa 30 milioni di euro. Il Chelsea sembra il club più avanti nella trattativa e deciso a concludere l’operazione. Non solo la Juventus quindi, ma anche l’Inter sarebbe costretta a virare su altri profili.