Cessione a titolo definitivo: soffiano Kessié alla Juventus

Una nuova offerta che potrebbe sbarazzare, definitivamente, la concorrenza bianconera: i dettagli dell’operazione.

Negli ultimi giorni, si sono riaccese le voci riguardanti il futuro del centrocampista ivoriano Franck Kessie, attualmente in forza al Barcellona. Mentre la Juventus sembrava essere in pole position per accaparrarsi il talentuoso giocatore, un nuovo pretendente è entrato in scena con una proposta allettante, come sottolineano da ‘Elgoldigital’. Si tratterebbe di un’altra squadra spagnola, il Siviglia.

Secondo fonti vicine al club spagnolo, il Siviglia ha manifestato un interesse concreto nei confronti di Kessie e sarebbe disposto a offrire al giocatore uno stipendio di 10 milioni di euro a stagione. Questa offerta potrebbe mettere in discussione il desiderio del giocatore di approdare alla Juventus, che fino a poco tempo fa sembrava essere la destinazione più probabile.

Kessie al Siviglia: 10 milioni a stagione

La notizia dell’interesse del Siviglia è arrivata come una sorpresa per molti, poiché la squadra bianconera sembrava essere il principale club interessato a Kessie sin dall’inizio. Tuttavia, l’offerta economica del club spagnolo potrebbe essere uno dei fattori chiave che porterebbe il giocatore a prendere in considerazione seriamente questa possibilità.

La Juventus, dal canto suo, aveva lavorato a lungo per portare Kessie a Torino, ma sembra che ora debba fare i conti con una concorrenza inaspettata. Nonostante l’interesse del Siviglia e il possibile stipendio astronomico offerto, la decisione finale spetterà a Kessie. Il giocatore dovrà valutare attentamente le diverse opzioni, tenendo conto del progetto sportivo offerto dai vari club, delle possibilità di crescita personale e professionale, e naturalmente, della squadra che rappresenta la sua ambizione più grande. La proposta di 10 milioni di euro a stagione potrebbe effettivamente sovrastare le intenzioni della Juventus, ma solo il tempo dirà quale sarà la scelta definitiva del talentuoso centrocampista ivoriano. I tifosi dei vari club coinvolti devono prepararsi a un’estate di emozionanti trattative e di incertezza riguardo al futuro di uno dei calciatori più promettenti del momento.