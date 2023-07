Spalletti alla Juventus prima di Natale: svela tutto in diretta

Un indiscrezione che adesso mette grande curiosità ai tifosi, cambio in panchina entro Natale? Tutti i dettagli.

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ dando un importante novità per quanto concerne il mercato allenatori, soprattutto riguardo alla Juventus.

Spalletti suggestione che, adesso, è libera di scegliersi una nuova squadra dopo lo scudetto raggiunto con il Napoli. A tal proposito, Sabatini ha risposto sulla questione, su chi parla di un possibile cambio ai vertici proprio alla Juventus.

Juventus, senti Sabatini: “Spalletti? Il primo profilo da cercare”

Così, infatti, ha risposto alla domanda sulla possibilità di vedere Spalletti sulla panchina della Juventus già entro Natale: “Mi sembra improbabile che Spalletti vada alla Juventus. Non capisco come mai Allegri sia messo in discussione già prima dell’inizio delle competizioni. Se le cose andassero male, naturalmente, il primo profilo da cercare potrebbe essere proprio quello di Luciano. Allegri garantisce comunque un risultato minimo, che anche quest’anno è stato raggiunto in mezzo a mille tormenti”.

La possibilità di vedere Luciano Spalletti alla Juventus ha suscitato diverse speculazioni nel mondo del calcio. Tuttavia, Sabatini sembra scettico riguardo a questa eventualità. La Juventus è sempre al centro dell’attenzione e ogni mossa o possibile cambio di guida tecnica viene osservato con grande interesse. La squadra bianconera cerca sempre di competere al vertice e i tifosi, insieme al mondo del calcio, restano in attesa di sviluppi futuri riguardo al futuro della panchina. Resta da vedere come si evolveranno le cose nei prossimi mesi e quali saranno le decisioni prese dalla Juventus riguardo alla guida tecnica. In ogni caso, l’opinione di Walter Sabatini getta luce sulle dinamiche che potrebbero influenzare i sogni dei tifosi, o meglio, di una fetta dei supporter. Certamente, in questa stagione che sta per incominciare, la Juventus punterà nuovamente alla vetta. Non ci resta che attendere i risultati sul campo.