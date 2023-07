Affare a peso d’oro per la Juventus: altro che Neymar

Il mese di luglio si sta avviando alla conclusione e per la Juventus il calciomercato continua ad essere la questione principale da affrontare.

La formazione di Allegri prosegue nel suo lavoro sul campo. La missione è quella di essere tirati a lucido per quando le partite metteranno in palio i tre punti. Certo è che il gruppo è in fase di costruzione, ci saranno ancora acquisti e cessioni nel corso delle prossime settimane. Tutti gli allenatori vorrebbero la squadra al completo già in ritiro, ma le dinamiche di mercato andranno avanti fino a fine agosto.

La Juventus sta affrontando una fase di cambiamento, dunque, con l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi e di abbassare l’età media. Costruire un gruppo che possa aprire una nuova era vincente sarebbe fondamentale, ma bisogna pur sempre fare i conti con il bilancio. Giuntoli lavora a 360 gradi, cercando di gestire nel migliore dei modi anche i giocatori che sono attualmente in organico.

Juventus, ecco quanto ti costa Paul Pogba

Uno di questi è Paul Pogba, che non è stato attirato dalle sirene arabe. Il calciatore francese deve cancellare l’ultima opaca stagione. Nella quale ha giocato con il contagocce, fermato da molteplici infortuni. La Juventus è pronta ad affidargli un ruolo importante, ma nello stesso tempo avrebbe richiesto al giocatore un taglio sul suo consistente ingaggio.

Che Pogba costi molto ai bianconeri lo certifica di fatto anche la Gazzetta dello Sport. Che ha suddiviso l’ingaggio dello scorso anno con i minuti giocati. Ebbene il francese è costato alla Juve ben 50 mila euro al minuto. Una somma altissima, più di Messi e Neymar tanto per intenderci. Lo stipendio di Pogba è uno dei più alti della rosa della Juventus e i tifosi, oltre che la dirigenza, si augurano in un rendimento senz’altro migliore rispetto allo scorso anno.