Vlahovic out: clamoroso Juventus, l’assenza stravolge il mercato

L’assenza adesso fa rumore. Tutti i dettagli delle possibili conseguenze relative all’attaccante serbo: i dettagli.

Nella tournée americana della Juventus, l’assenza che sta facendo più rumore è quella del giovane attaccante serbo Dusan Vlahovic. Mentre i suoi compagni di squadra si allenano duramente in vista delle prossime sfide, fra cui il Milan, il giocatore è stato sorprendentemente avvistato al lato del campo, sorridente, ad assistere al lavoro della squadra. Questo ha sollevato dubbi sul suo coinvolgimento nelle prossime partite e ha generato speculazioni riguardo al suo futuro in bianconero.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la presenza di Vlahovic al lato del campo durante gli allenamenti potrebbe suggerire che il giocatore non sarebbe stato in grado di scendere in campo contro il Barcellona, e che la sua partecipazione alla gara con il Milan sia ora in dubbio. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sembra stia gestendo attentamente la situazione del calciatore, tenendo conto dell’interesse che il giocatore sta suscitando sul mercato.

Vlahovic out: Segnali di mercato?

Dusan Vlahovic è diventato uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo, attirando l’attenzione di diversi club di alto livello in Europa. La Juventus stessa è stata coinvolta in diverse voci di mercato riguardo al futuro del giovane attaccante, ma finora nessun accordo ufficiale è stato raggiunto. La sua assenza dagli allenamenti durante la tournée americana non fa altro che alimentare ulteriori speculazioni sul suo possibile trasferimento.