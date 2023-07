Nuovo bomber Juventus: si decide tutto in serata

La suggestione del ritorno in bianconero, si potrebbe decidere già tutto in serata: tutti i dettagli dell’operazione.

Come riportato da ‘Marca’, alle 20:00 di oggi, l’aereo charter noleggiato dall’Atlético Madrid decollerà alla volta della Corea del Sud, dove la squadra spagnola inizierà un tour che comprenderà anche Messico e Stati Uniti. Tuttavia, la partecipazione di Alvaro Morata a questo viaggio resta ancora incerta, poiché il suo agente, Juanma López, sta cercando una soluzione per il futuro dell’attaccante.

Morata è al centro dell’attenzione del mercato italiano, con quattro squadre ai vertici del calcio italiano interessate a lui: Roma, Juventus, Inter e Milan. Tuttavia, il prezzo del giocatore è diventato un ostacolo per il raggiungimento di un accordo.

Morata ritorna in Serie A: Quattro squadre al vertice se lo contendono

L’attaccante spagnolo ha chiarito già le sue preferenze riguardo alla destinazione futura, indicando una preferenza per Roma e Juventus rispetto a Inter e Milan. Questo ha suscitato l’interesse dei club italiani, che stanno cercando di mettere a segno un colpo importante per rafforzare il proprio reparto offensivo.

L’agente di Morata, Juanma López, ha il compito di trovare una soluzione adeguata per il futuro del suo assistito. La trattativa si preannuncia complessa, poiché l’Atletico Madrid dovrebbe essere disposto a cedere il giocatore ad un prezzo ragionevole, mentre le squadre italiane dovranno trovare un accordo finanziario vantaggioso per entrambe le parti. L’arrivo dell’aereo charter all’aeroporto di Barajas potrebbe rappresentare un momento decisivo nelle trattative, con i rappresentanti delle squadre italiane che potrebbero incontrarsi per cercare di sbloccare l’impasse e concludere l’affare. Resta ora da vedere come si svilupperanno le trattative e se l’agente di Morata riuscirà a trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Nel calcio, le trattative possono essere complesse e piene di colpi di scena, quindi sarà necessario rimanere aggiornati per scoprire come si concluderà questa importante vicenda di mercato con un possibile, nuovo, ritorno di Morata sotto la Mole.