Calciomercato Juventus, il primo show di Giuntoli è realtà: ‘formulato’ l’accordo

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha deciso di dare un’accelerata all’operazione. La chiusura dell’affare si avvicina. Accordo quasi trovato

Cristiano Giuntoli ha deciso di dare un’accelerata all’operazione in mezzo al campo. E tiene sempre caldo Romelu Lukaku. Ma per prendere l’attaccante prima bisogna cedere Vlahovic, mentre per il colpo nell’altro reparto non serve, per il momento, forse, mandare via nessuno.

E dalla Spagna arrivano notizie su un’apertura arrivata dal Barcellona che potrebbe far chiudere ben presto l’operazione che dovrebbe riportare in Italia Franck Kessié, ex Milan, che l’anno scorso se n’è andato in Spagna a parametro zero. Il quotidiano Sport, vicino alle dinamiche catalane, sottolinea come si sia trovato, intanto, l’accordo per la formula. Sulle cifre invece ci sono da limare i dettagli, ma la convinzione è che si possa arrivare alla fumata bianca

Calciomercato Juventus, Kessié in arrivo

Kessié dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Non si sa ancora se l’obbligo scatterà a determinate condizioni – difficile – ma ormai tutto lascia presagire che sia questo lo snodo cruciale per la chiusura dell’affare. Allegri vuole il centrocampista per andare a completare il reparto insieme a Rabiot e Locatelli, e Giuntoli sembra proprio desideroso di accontentarlo.

Il conto alla rovescia, quindi, sembra essere iniziato. Magari si potrebbe chiudere in maniera definitiva anche in queste ore così da far spostare l’ivoriano direttamente negli Stati Uniti, visto che entrambe le squadre sono lì per la tournée e si sarebbero dovute incontrare pure in amichevole ma un problema di gastroenterite dentro lo spogliatoio catalano ha fatto saltare tutto. L’occasione per parlarsi comunque c’è stata ugualmente ed ha portato a questo deciso e importante passo in avanti. Manca poco.