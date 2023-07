Juventus, assalto all’ex Serie A: c’è distanza sulle cifre

La Juventus va all’assalto dell’ex Serie A ma c’è ancora distanza sulla cifra: proseguono i contatti con la big

Il mercato in entrata della Juventus non è ancora decollato ma Cristiano Giuntoli ha tutte le intenzioni di renderlo sempre più ricco.

Molto dipenderà dalle operazioni in uscita, specialmente quelle che riguardano il centrocampo. I bianconeri hanno ufficializzato la cessione di Arthur Melo alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto. Adesso, però, servirà concretizzare le uscite di Denis Zakaria e Weston McKennie per poter definitivamente dedicarsi al mercato in entrata. Gli obiettivi in entrata sono diversi per la Juve: dalla ricerca di un nuovo attaccante, al terzino desto per rimpiazzare Juan Cuadrado. Anche a centrocampo serviranno forze fresche, alla luce del possibile trasferimento in Arabia Saudita di Paul Pogba. Proprio per rimpiazzare il francese i bianconeri stanno già percorrendo una pista. La Juventus è intenzionata ad andare in fondo per Franck Kessié. Il centrocampista ex Milan ha vissuto una stagione complicata al Barcellona ma ha voglia di riscatto.

Juventus, tutto per Kessié: proseguono i contatti col Barcellona

I bianconeri cercano un profilo che abbia quelle caratteristiche tecniche e fisiche che Kessié ha dimostrato di possedere.

Inoltre conosce alla perfezione il campionato italiano e non avrebbe difficoltà ad inserirsi nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Alla luce anche delle richieste dall’Arabia Saudita per Paul Pogba, la Juventus vuole portare avanti la trattativa per il centrocampista ivoriano. Come riportato dal giornalista Mirko Di Natale, proseguiranno anche nei prossimi giorni i contatti tra Juventus e Barcellona per Kessié. Le parti sono a lavoro per la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Attualmente ci sarebbe ancora distanza sulle cifre dell’operazioni ma il club bianconero deve ancora convincere il giocatore che non è pienamente disposto a lasciare Barcellona. In realtà, però, Xavi non lo ritiene centrale nel suo progetto tecnico e a Torino avrebbe certamente la possibilità di giocare co maggiore continuità, quella che gli è mancata nel corso dell’ultima stagione.