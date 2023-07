Dalla Juventus al rossonero: affare lampo e nuova svolta

Non solo Jeremie Boga, la big pesca in casa Juventus: assalto dalla Francia per un giocatore bianconero

Il mercato della Juventus decollerà solo quando verranno effettuate le uscite necessarie per fare cassa e sfoltire la rosa.

Dopo la cessione di Arthur Melo, direzione Fiorentina, la Juventus spera di chiudere al più presto anche le cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie. In primo piano c’è sempre la questione legata a Paul Pogba che ha avuto un’offerta dall’Arabia Saudita e potrebbe essere tentato di accettare. Anche Dusan Vlahovic è un nome sempre all’ordine del giorno per quanto riguarda le voci di mercato. Una sua eventuale cessione sbloccherebbe il mercato in entrata per un’altro attaccante. Se fino a qualche giorno fa il nome di Romelu Lukaku sembrava essere la prima scelta per la Vecchia Signora, nelle ultime ore la pista sembra essersi raffreddata. Intanto sul fronte cessioni la Juventus ha anche altre questioni da risolvere. Da Nicolò Rovella che potrebbe andare in prestito a Luca Pellegrini, rientrato dopo i 6 mesi alla Lazio. Un club francese ha bussato alla porta della Juventus e dopo Boga potrebbe portarsi via un altro calciatore dalla Serie A.

Juventus, il Nizza tenta l’assalto a Luca Pellegrini

Il Nizza sta guardando con grande attenzione al mercato della Serie A e ha appena chiuso il colpo Jeremie Boga dall’Atalanta.

L’ex Sassuolo si trasferisce in Francia con il Nizza che sborserà circa 20 milioni di euro nelle casse della Dea. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità ma il club francese non ha intenzione di fermarsi qui. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Nizza è sulle tracce di un altro calciatore di Serie A. Si tratta di Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juventus. Nell’ultima parte di stagione l’ex Cagliari ha vestito la maglia della Lazio, senza trovare particolare spazio. I biancocelesti sono in trattativa con la Juventus che vorrebbe incassare circa 8 milioni di euro dalla sua cessione. La squadra di Sarri, però, potrebbe essere scavalcata proprio dal Nizza che sarebbe disposto a puntare sulla formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, cifra che soddisferebbe le esigenze della Vecchia Signora.