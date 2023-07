Esclusione dalla Competizione: ricorso UFFICIALE

In questo caldo mese di luglio c’è spazio per le vicende di calciomercato ma non bisogna dimenticare le varie vicende che coinvolgono il calcio italiano.

Ormai sta per arrivare il mese di agosto, quello tanto atteso dagli appassionati italiani. Si torna a giocare sul campo per i tre punti e tutte le squadre si stanno preparando con grande attenzione in vista dei primi impegni ufficiali.

La serie A inizierà senza dubbi nel weekend del 20 luglio, qualche dubbio in più è legato invece alla serie B. Dove c’è ancora da definire la lista delle squadre partecipanti e dove si è paventato anche un rischio rinvio. Anche se le squadre sembrano intenzionate a giocare secondo il calendario che è stato stilato nelle scorse settimane.

La Reggina fa ricorso contro l’esclusione dalla serie B

Tra le squadre che stanno cercando di farsi riammettere alla serie B c’è la Reggina, che è stata esclusa dal torneo a causa di difetti nell’iscrizione. I calabresi sul campo avevano conquistato un piazzamento importante, con la nuova dirigenza che ha preso le redini della società non ci si aspettava questa esclusione.

Per la quale comunque il club calabrese non si è certo arresto. Anzi, come si legge sull’Ansa gli amaranto hanno formalmente depositato al Tar del Lazio il ricorso amministrativo, con la speranza che si possa fare un passo indietro. La data da appuntare sul calendario per la Reggina, ma anche per il Lecco, dovrebbe essere quella del 2 agosto, quando dovrebbe tenersi l’udienza davanti ai giudici amministrativi. Anche se al momento non c’è nulla di ufficiale. Grande confusione insomma attorno al campionato di serie B, che pure in questa stagione vede ai nastri di partenza tante squadre di prestigio.