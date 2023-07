Fulmine a ciel sereno Juventus: Locatelli via a prezzo di saldi

Fulmine a ciel sereno Juventus, anche l’ex centrocampista di Milan e Sassuolo potrebbe lasciare Torino entro l’estate.

No, in questa Juventus non ci sono intoccabili. Nessuno, nella rosa di Massimiliano Allegri è sicuro di restare a Torino e continuare a vestire la maglia bianconera anche nella prossima stagione. Che dovrà essere quella del riscatto dopo due annate da dimenticare sotto tutti i punti di vista, sia quello sportivo che quello extrasportivo.

Nel caso in cui dovesse pervenire un’offerta soddisfacente, dunque, la società rifletterà. E non si farà troppi problemi a far partire il giocatore in questione. Sul mercato c’è anche quel Dusan Vlahovic che fu acquistato soltanto un anno e mezzo fa per circa 80 milioni di euro dalla Fiorentina. Uno degli investimenti più importanti e onerosi della storia della Signora che rischia, tuttavia, di rivelarsi un clamoroso flop. Il club, Allegri e Giuntoli credono nella “rinascita” dell’attaccante serbo, sanno bene che ha ancora ampi margini di miglioramento ma in questo momento storico non si può essere troppo pazienti. Sì, perché la Juventus senza gli introiti della Champions League ed in regime di autofinanziamento ha un solo modo per centrare gli obiettivi di mercato: attraverso le cessioni.

Fulmine a ciel sereno Juventus, anche Locatelli tra i “sacrificabili”

Oltre a Vlahovic, anche Federico Chiesa potrebbe lasciare il capoluogo piemontese in estate se il pressing di alcuni club di Premier League dovesse intensificarsi.

🚨🇮🇹 | Da monitorare anche la posizione di Locatelli: per 25 milioni può lasciare la Juventus — Alfredo Gigliotti (@ilmaschioalphre) July 25, 2023

Davanti a 50 milioni la Juve sarebbe disposta a sedersi attorno a un tavolo e discutere con gli eventuali acquirenti. E secondo Alfredo Gigliotti di Radiobianconera, nella lista dei “sacrificabili” rientra anche Manuel Locatelli, uno dei perni del centrocampo di Max Allegri. Per venticinque milioni l’ex Milan e Sassuolo potrebbe fare le valigie e trasferirsi altrove. In quel caso, il sostituto sarebbe già in casa, considerando che il tecnico livornese sembra voler dare una chance a Nicolò Rovella, di ritorno dal prestito al Monza.