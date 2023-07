Giuntoli torna prima dagli States per vendere Szczesny: decisione improvvisa

Giuntoli torna prima, il direttore sportivo bianconero sarà presto a Torino per seguire da vicino alcune trattative.

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì la Juventus disputerà la sua prima amichevole prestagionale. In realtà quella con il Milan di Stefano Pioli sarebbe stata la seconda, ma sabato scorso il Barcellona è stato costretto a chiedere l’annullamento del match per via di un virus gastrointestinale che ha messo k.o. gran parte dei suoi giocatori.

Spetterà così ai rossoneri a testare per primi gli uomini di Max Allegri, negli Usa ormai da una settimana. Tuttavia, non assisterà alla sfida il responsabile dell’area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli, che è già sulla via del ritorno. Una toccata e fuga quella dell’ex direttore sportivo del Napoli, di rientro a Torino per seguire da vicino alcune operazioni di mercato. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe decollare la trattativa per Franck Kessié, obiettivo principale per quanto riguarda il centrocampo. La Juventus avrebbe trovato un accordo di massima con il Barcellona ma ora bisognerà convincere anche il giocatore della bontà del progetto tecnico che stanno mettendo in piedi Giuntoli e Allegri.

Giuntoli torna prima, il Bayern Monaco vuole il polacco

L’altro motivo per cui Giuntoli ha preferito anticipare di qualche giorno il rientro in Italia è la possibile cessione di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, che ha preso atto dell’interesse dell’Inter per Yann Sommer e pare essersi deciso a liberare l’estremo difensore arrivato lo scorso dicembre dal Gladbach.

Le condizioni di Manuel Neuer, il portiere titolare dei bavaresi, non sono affatto rassicuranti. Il capitano della nazionale tedesca si è infortunato gravemente alla tibia e potrebbe averne ancora per qualche mese. Il Bayern Monaco vuole cautelarsi, nel caso in cui a Neuer servisse ulteriore tempo per rimettersi in sesto e tornare a difendere la porta della squadra allenata da Thomas Tuchel. La Juve, intanto, valuta Szczesny 15 milioni di euro.