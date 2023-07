Juventus, Allegri gode solo a metà: accordo vicino ma la Premier è in agguato

Juventus, le due parti sono più vicine dopo i colloqui avuti in questi giorni ma ora bisogna convincere il giocatore.

Massimiliano Allegri l’ha messo in cima alla lista. Il suo nome campeggia lì in alto, con ogni probabilità cerchiato pure in rosso. Il tecnico bianconero ritiene il suo acquisto fondamentale, concetto che ha ripetuto più volte a Cristiano Giuntoli. Portarlo a Torino, però, non sarà affatto semplice. Soprattutto perché il giocatore in questione non sembra avere le idee molto chiare riguardo al suo futuro.

Stiamo parlando di Franck Kessié, obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo. L’ex milanista dallo scorso anno veste la maglia del Barcellona, club che lo ha corteggiato a lungo prima di annunciare il suo arrivo – a parametro zero – a pochi giorni dalla vittoria dello scudetto con i rossoneri. L’ivoriano, una volta lasciata Milano, pensava di diventare uno dei punti fermi della squadra di Xavi ma per l’allenatore catalano non ha mai rappresentato una prima scelta. Ha contribuito alla conquista della Liga – un suo gol, quello segnato al Real Madrid, è stato determinante per la vittoria del campionato – ma il Barcellona non lo ritiene incedibile. La Juventus l’ha capito e vorrebbe approfittarne per riportare in Italia un giocatore che nei suoi anni milanesi ha fatto vedere grandi cose.

Juventus, Kessié non è convinto di tornare in Italia

In questi giorni ci sono stati diversi incontri tra il club bianconero e quello blaugrana e pare che un accordo tra le due parti non sia neanche troppo lontano.

Il Barcellona, infatti, avrebbe gradito l’offerta presentata dalla Juventus. La Signora, stando a quanto riporta il giornalista di Calciomercato.it Alessio Lento, prenderebbe Kessié in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni più bonus. Prima, però, bisognerà convincere il centrocampista ivoriano, che vorrebbe valutare anche eventuali proposte dalla Premier League, campionato che lo attraeva anche ai tempi del Milan.