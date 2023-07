Boom boom Juventus, stretta di mano e doppio sì: Allegri accontentato

C’è tanta voglia di tornare a vincere in casa Juventus, i bianconeri sono attesi come protagonisti di questo mercato estivo.

Siamo ormai arrivati alla fine del mese di luglio, con le squadre che già da tempo hanno ripreso a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali della prossima stagione. Manca meno di un mese all’inizio della serie A e la formazione di Allegri non fa mistero di voler puntare allo scudetto.

Attenzione massima da parte della tifoseria per le operazioni che saranno messe a segno dal nuovo ds Cristiano Giuntoli nel corso delle prossime settimane. Il lavoro che sta compiendo il dirigente non è dei più facili, in un mercato con grande concorrenza e nel quale ci sono dei club che possono permettersi spese “folli”. Ad ogni modo la lista dei possibili acquisti è stata redatta, anche se prima ci sarà la necessità di far cassa con qualche partenza.

Juventus, l’affare Kessiè si può chiedere con 15 milioni

Intanto in Spagna si continua a parlare delle cessioni del Barcellona, con i blaugrana che hanno un po’ la stessa missione dei bianconeri, quella di lasciar partire elementi che possano garantire buoni introiti e risparmi sostanziosi sull’ingaggio. E un affare possibile riguarda proprio la Juventus.

“El gol digital” spiega infatti di come sembri vicino l’arrivo di Franck Kessiè a Torino. L’ex calciatore del Milan potrebbe passare alla Juventus per una somma vicina ai 15 milioni di euro. Che per il Barcellona sono una sostanziosa plusvalenza, visto che avevano ingaggiato il giocatore a zero. Allo stesso tempo però il portale sottolinea come l’affare sia un low cost, considerando il fatto che l’Atalanta sta per prendere dall’Almeria El Bilal Tourè per 30 milioni di euro. Giocatore che non ha certo l’esperienza e il valore dell’ivoriano.