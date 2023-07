La Juve ne cede tre e ne prende due: ecco l’erede di Cuadrado

La Juventus ne manda via tre e ne prende due. Ormai destino deciso. Allegri ha pure trovato l’erede di Cuadrado. La situazione

Tre cessioni per due innesti. Ormai la strada è bella delineata. Certo, c’è da dire che sullo fondo rimane anche la situazione relativa a Pogba che è da valutare con estrema attenzione, ma per il momento chi dovrà lasciare di certo la Continassa è già deciso. Anzi, a dire il vero, uno lo ha già fatto.

Parliamo ovviamente di Arthur, passato alla Fiorentina. Ma non è il solo che come sappiamo ha le valigie in mano. Gli altri due sono McKennie – che comunque è con la squadra – e Zakaria, che ha un’offerta dal West Ham secondo TuttoSport in edicola questa mattina. Lo svizzero è destinato alla Premier League, un ritorno, dopo quello che è stato il suo passato al Chelsea non certo ricco di fortuna. Anzi. Tutt’altro. Ma la squadra di Moyes, che ha ceduto Rice, ha bisogno di un centrocampista e nel mirino ha proprio quello bianconero.

Calciomercato Juventus, ecco Holm

Tre addii, due innesti. Kessié è diventato un obiettivo reale e così come vi abbiamo raccontato questa mattina è un elemento che Giuntoli vuole regalare ad Allegri. Un accordo sulla formula sarebbe già stato trovato. Adesso devono arrivare le strette di mano sulle cifre.

E poi c’è l’erede di Cuadrado, individuato in Holm dello Spezia. I liguri vogliono 10 milioni di euro e fino al momento hanno tenuto duro. La Juve forse quella cifra subito sul piatto non la vorrebbe mettere. In ogni caso si tratta e il pressing si alza. Giuntoli vorrebbe fare le cose in fretta per regalare ad Allegri gli innesti giusti da qui all’inizio della stagione. Poi sappiamo che le intenzioni stridono alcune volte con la realtà delle cose.