L’erede di Chiesa fa impazzire Allegri: la Juventus cala il tris

La Juve che viene e che va. Quella che il primo mercato sotto la guida di Cristiano Giuntoli può riscrivere completamente. Partendo da illustri addii.

I tifosi della Juventus sono informati. Il mercato di quest’anno non regalerà probabilmente molte gioie. E’ assai più probabile che regali qualche delusione. Un mercato di lacrime e sangue perché competitività e sostenibilità devono viaggiare all’unisono, ma rimettere in sesto i conti è l’unica, vera priorità.

E allora si mette anche in preventivo che per far quadrare i conti forse di sacrifici ce ne vorranno due. E i volti che appaiono dinanzi a tali annunci sono sempre i loro, quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Amici e compagni di reparto, sembra che abbiano due carriere parallele. Si sono trovati, e bene, a Firenze. A poca distanza l’uno dall’altro sono poi passati alla Juventus. Investimenti enormi, circa 150 milioni di euro complessivamente e la ferma convinzione che avrebbero segnato la storia della Juventus del successivo decennio.

Non è andata così. Ci hanno messo un po’ del loro tra frequenti infortuni ed atteggiamenti a volte un po’ indolenti, tanto ci hanno messo società ed allenatore. Il risultato è che ora entrambi sono sul mercato, teoricamente inseriti nel progetto, in realtà in attesa del prezzo giusto. Tant’è che i dirigenti della Juventus sono alla ricerca di coloro che andranno a sostituire i due campioni ex viola. Per due campioni che salutano…

La Juve che viene e che va

Un altro Vlahovic e un altro Chiesa. Hai voglia a dire, la soluzione migliore sarebbe non cederli, ma i conti da risistemare hanno la priorità.

E la Juventus a chi starebbe pensando per il dopo-Chiesa? A quanto pare la nuova coppia del mercato bianconero composta da Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli il profilo giusto lo ha già individuato. Gianluca Scamacca, attaccante 24enne ex Sassuolo e ora in forza al West Ham, potrebbe rappresentare il volto nuovo della Juventus che verrà.

Sull’attaccante romano è forte la presenza della Roma che da tempo sta cercando di chiudere la trattativa. Per la Juventus si tratterebbe comunque di un investimento importante, superiore ai 30 milioni di euro. E questo nonostante l’ultima stagione in Premier League non sia stata particolarmente felice per l’azzurro con i suoi soli 8 gol in 27 partite.

A quanto pare Scamacca è una richiesta specifica di Allegri che predilige, per il suo gioco, una prima punta forte fisicamente ed abile nel gioco aereo. Scamacca, con i suoi 195 centimetri e l’indiscutibile abilità nel gioco aereo, lo accontenterebbe in tutto. Certo però che Federico Chiesa…