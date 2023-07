La provocazione ‘accende’ la Juventus: “Retrocessa in Serie B”

Ci stiamo avvicinando a grandi passi all’inizio del campionato di serie A, con la Juventus che è attesa tra le grandi protagoniste.

Manca meno di un mese ai primi impegni ufficiali e tutte le squadre si stanno dando da fare sul campo per essere al top già per gli esordi. Non perdere terreno dalle rivali sarà fondamentale anche per la squadra di Allegri se vorrà lottare per lo scudetto.

In attesa di capire quali saranno gli acquisti e le cessioni che la Juve effettuerà nel corso delle prossime settimane, le ambizioni dei tifosi rimangono comunque grandi e lo si capisce anche leggendo i vari social, sui quali si discute dei possibili colpi che Giuntoli riuscirà a portare a Torino. Ci si attende molto da una squadra che ha l’obbligo di cancellare l’ultima opaca stagione, puntando al tricolore.

Juventus, che dibattito sul web sulle parole di Capello!

Non si parla soltanto di calciomercato però in questo periodo, perché il dibattito sulle vicende calcistiche del momento tengono sempre banco. Come ad esempio sulle parole di Fabio Capello, ex allenatore bianconero che è intervenuto nel contesto del ricordo dei 100 anni della Juve targata Agnelli.

“Giocare davanti all’Avvocato, che aveva un fascino pazzesco, e poi l’emozione del primo Scudetto… A proposito: per me gli Scudetti sono 38, li abbiamo vinti, dominando, tutti insieme” ha detto Capello. Parole che anche sul web hanno innescato tanti commenti, tra cui quelli del giornalista Maurizio Pistocchi. Non sono mancate le critiche nei suoi confronti, con qualcuno che ha polemizzato sulla sua carriera. Pronta è stata la replica del giornalista che ha scritto: “Miserabile è chi ha la reputazione retrocessa in serie B“.