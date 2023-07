Vlahovic e Lukaku insieme, dinamite Juventus: Allegri ha detto basta

Vlahovic e Lukaku insieme, almeno per il momento: la Juventus non ha nessuna intenzione di aspettare. Allegri ha detto basta

Uno esce, uno entra. Questo è il mood ormai che conosciamo tutti. E tutti i direttori sportivi, ormai, devono praticamente convivere con questa regola non scritta che entra in vigore nel momento in cui il calciomercato parte. E anche alla Juventus è così, anche se le cose potrebbero prendere una piega diversa.

Sì, Allegri ha chiesto un’accelerata su Lukaku. Vuole solamente lui come attaccante perché sarebbe visto dal livornese come l’uomo ideale per la sua Juventus. E adesso, secondo le informazioni riportate dal giornalista Nicola Balice, ci potrebbe essere un cambio di strategia, dettato dalla necessità di avere presto il giocatore alla Continassa. Giuntoli infatti avrebbe preso una decisione spinto anche, come detto, da quello che sarebbe il pressing del tecnico.

Calciomercato Juventus, Giuntoli cambia strategia

Sì, cambio di strategia. In attesa di cedere Vlahovic con Mbappé che dovrebbe scatenare l’effetto domino, Lukaku potrebbe arrivare lo stesso, visto che gli accordi con il Chelsea e pure con il giocatore sono stati trovati da un poco di tempo. Magari si potrebbe anche cambiare la formula dell’operazione, così da dare un’accelerata al tutto.

La Juventus potrebbe chiedere al Chelsea di lasciar partire in prestito Lukaku e poi mettere magari, chissà, l’obbligo di riscatto il prossimo anno. Così da chiudere il quadro subito, in maniera veloce e senza essere costretti ad aspettare ancora. Giuntoli sembra convinto di questa cosa e lavora ai fianchi dei Blues, che pur di liberare il giocatore potrebbero accettare questa situazione. Vedremo quello che succederà, ma le prossime ore, senza dubbio, saranno decisamente quelle decisive.