Tre per uno, Giuntoli strappa il sì nella notte: all in Juventus

Calciomercato Juventus, Giuntoli all’assalto pronto a strappare il sì proprio questa notte. I bianconeri vanno all in sul colpo in mezzo

All in. Giuntoli si gioca il tutto per tutto. Tant’è che secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il dirigente bianconero sarà presente all’amichevole tra Arsenal e Barcellona per parlare personalmente con Kessié. E convincerlo di accettare la corte bianconera.

Con il Barcellona sembra tutto fatto: i catalani hanno aperto al prestito con diritto di riscatto a 10-15 milioni di euro. Per accelerare in maniera definitiva serve il sì del giocatore che fino al momento non è che sia apparso tanto convinto di questa destinazione. Non tanto per la Juventus, ovviamente, ma perché avrebbe la voglia di provare una nuova esperienza magari in Premier League. Ecco perché il nuovo direttore dell’area tecnica bianconera si muoverà in prima persona.

Calciomercato Juventus, Kessié a tutti i costi

Kessié a tutti i costi quindi, anche perché lo vuole Massimiliano Allegri che spinge per questa soluzione. Il motivo è semplice: il tecnico livornese vede nell’ivoriano un elemento duttilissimo per la sua squadra. Un uomo, tre ruoli.

Mediano, davanti alla difesa, quando serve avere fisicità in alcune partite, mezzala con i soliti tempi giusti di inserimento che anche in Italia, quando indossava la maglia del Milan, abbiamo imparato ad apprezzare, e infine trequartista, alle spalle di quella che potrebbe essere una o due punte. Insomma, un elemento che regalerebbe tante soluzioni al tecnico bianconero per la prossima stagione. Ecco perché la Juve ha scoperto le carte del tutto. E se Giuntoli si muove in prima persona allora possiamo dire che le cose sono arrivate quasi alla fine.